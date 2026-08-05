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रोडवेज कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले मिले बकाया वेतन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी वेतन संकट का सामना कर रहे हैं। रोडवेज इम्पलाइज यूनियन ने जून और जुलाई के बकाया वेतन का भुगतान रक्षाबंधन से पहले करने की मांग की है। यूनियन ने प्रबंधन से बार-बार अनुरोध किया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल कम हो रहा है।

रोडवेज कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले मिले बकाया वेतन

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारी वेतन संकट से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड रोडवेज इम्पलाइज यूनियन ने निगम प्रबंधन से रक्षाबंधन से पूर्व जून और जुलाई के बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग की है।यूनियन के प्रदेश महामंत्री रविनन्दन कुमार ने प्रबंध निदेशक को ज्ञापन भेजा है। कहा कि निगम प्रबंधन को बार-बार आगाह करने और प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान की कार्ययोजना बनाने का अनुरोध करने के बावजूद अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई गई है। इसके चलते कर्मचारियों का वेतन हर महीने लटकता जा रहा है। यूनियन ने मांग की है कि निगम में कार्यरत समस्त नियमित, संविदा, विशेष श्रेणी के चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मियों का माह जून एवं जुलाई का बकाया वेतन आगामी 28 अगस्त (रक्षाबंधन पर्व) से पहले हर हाल में जारी किया जाए।

यूनियन ने 15 जुलाई को जारी उस आदेश पर भी कड़ा एतराज जताया है, जिसके तहत ड्यूटी रेस्ट वाली बस सेवाओं पर नियमित चालकों-परिचालकों की जगह संविदा, विशेष श्रेणी और एजेंसी के कर्मियों को लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यूनियन का तर्क है कि इस व्यवस्था से नियमित कर्मचारी डिपो में बिना ड्यूटी के बैठने को मजबूर हैं, जिससे उनके मनोबल पर असर पड़ रहा है और निगम पर अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। यूनियन ने इस आदेश पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही डीए बढ़ाने समेत अन्य मांगों के निराकरण की भी मांग की है।

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