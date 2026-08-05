रोडवेज कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले मिले बकाया वेतन

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारी वेतन संकट से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड रोडवेज इम्पलाइज यूनियन ने निगम प्रबंधन से रक्षाबंधन से पूर्व जून और जुलाई के बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग की है।यूनियन के प्रदेश महामंत्री रविनन्दन कुमार ने प्रबंध निदेशक को ज्ञापन भेजा है। कहा कि निगम प्रबंधन को बार-बार आगाह करने और प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान की कार्ययोजना बनाने का अनुरोध करने के बावजूद अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई गई है। इसके चलते कर्मचारियों का वेतन हर महीने लटकता जा रहा है। यूनियन ने मांग की है कि निगम में कार्यरत समस्त नियमित, संविदा, विशेष श्रेणी के चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मियों का माह जून एवं जुलाई का बकाया वेतन आगामी 28 अगस्त (रक्षाबंधन पर्व) से पहले हर हाल में जारी किया जाए।