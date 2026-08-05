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दूरस्थ छात्रों में वैज्ञानिक सोच बढ़ाने को होगी साइंस प्रीमियर लीग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कोस्ट) ने दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों में वैज्ञानिक चेतना विकसित करने के उद्देश्य से द्वितीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का आयोजन करने की घोषणा की है। प्रतियोगिता विभिन्न स्तरों पर आयोजित होगी, जिसमें विद्यालय, विकासखंड, जनपद और राज्य स्तर शामिल हैं।

दूरस्थ छात्रों में वैज्ञानिक सोच बढ़ाने को होगी साइंस प्रीमियर लीग

बागेश्वर, संवाददाता। दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं में वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कोस्ट) द्वितीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का आयोजन करेगी। यू-कोस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत के निर्देशन में शुरू की गई इस पहल के तहत आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर आधारित प्रतियोगिता आयोजित होगी। जनपद समन्वयक दीप चंद जोशी ने बताया कि प्रतियोगिता विद्यालय, विकासखंड, जनपद और राज्य स्तर पर होगी। पहले चरण में प्रत्येक विद्यालय से चार विद्यार्थियों की टीम चुनी जाएगी, जो विकासखंड स्तर पर प्रतिभाग करेगी। इसके बाद जनपद और राज्य स्तरीय मुकाबले होंगे।

उन्होंने बताया कि बागेश्वर में विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता 18 अगस्त को कपकोट, गरुड़ और बागेश्वर विकासखंडों में आयोजित की जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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