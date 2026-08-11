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गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर करने की मांग, प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा पत्र

By Mahavir chauhan
हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने गोल्डन कार्ड स्वास्थ्य योजना में सुधार की मांग की है। संघ ने ओपीडी की प्रारंभिक जांच को शामिल करने, अस्पतालों की अद्यतन सूची सार्वजनिक करने, और चिकित्सा बिलों के समयबद्ध भुगतान की मांग की है। इसके अलावा, मासिक अंशदान को स्वैच्छिक करने की भी मांग की गई है।

गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर करने की मांग, प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा पत्र

देहरादून। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने राजकीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को पत्र भेजकर शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। संघ ने मांग की है कि गोल्डन कार्ड में ओपीडी की प्रारंभिक जांच को शामिल किया जाए। सूचीबद्ध अस्पतालों की अद्यतन सूची सार्वजनिक करने, जांच की दरों का बाजार दरों के अनुरूप पुनरीक्षण और गोल्डन कार्ड स्वीकार नहीं करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग की गई।

साथ ही गोल्डन कार्ड के लिए अनिवार्य मासिक अंशदान को स्वैच्छिक करने, आश्रित पुत्र को रोजगार मिलने तक 25 वर्ष के बाद भी सुविधा जारी रखने व चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।

Mahavir chauhan

लेखक के बारे में

Mahavir chauhan

शॉर्ट बायो: महावीर चौहान पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान देहरादून में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्यरत हैं।

परिचय एवं अनुभव
महावीर चौहान प्रिंट मीडिया में 2011 से सक्रिय हैं। महावीर चौहान ने अपने करियर की शुरुआत 2011 में अमर उजाला शिमला से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2012 में दैनिक हिन्दुस्तान में हरिद्वार से सफर शुरू किया। इसके बाद हल्द्वानी तैनात रहे। वर्ष 2020 से देहरादून में कार्यरत हैं।

कॅरियर का सफर
महावीर चौहान ने अपने करियर की शुरुआत 2011 में अमर उजाला शिमला से की,जहां उन्होंने सिटी टीम में बतौर रिपोर्टर करीब एक साल तक कार्य करते हुए पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2012 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र के साथ नए सफर की शुरुआत की। हरिद्वार में ढाई साल तक रिपोर्टर के तौर पर कार्य किया। 2014 से सितंबर 2015 तक हिन्दुस्तान देहरादून में बतौर सुपर स्ट्रिंगर कार्य किया। सितंबर 2015 से दिसंबर 2019 तक हल्द्वानी यूनिट में सब एडिटर के तौर पर कार्य किया। वर्ष 2020 से देहरादून में कार्यरत हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
जवाहर नवोदय विद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नाहन और पांवटा साहिब डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद देवसंस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से मास कॉम किया। इस दौरान आकाशवाणी नजीबाबाद उत्तरप्रदेश के साथ कार्य किया। शिमला में दूरदर्शन में एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

एंटरटेनमेंट और विजन
लाइफस्टाइल विषयों, बाजार, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि विषयों पर महावीर चौहान की गहरी समझ है। समय- समय पर सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। मौजूदा समय में देहरादून में नगर निगम, एमडीडीए, स्मार्ट सिटी, कैन्ट बोर्ड, सिंचाई विभाग, उपभोक्ता फोरम की कवरेज कर रहे हैं। महावीर चौहान का मानना है कि पाठकों का भरोसा बरकरार रखने के लिए तथ्यपरक पत्रकारिता जरूरी है।

विशेषज्ञता
दून शहर की विभिन्न योजनाओं को लेकर गहरी समझ।
नगर निगम, एमडीडीए, स्मार्ट सिटी से संबंधित प्रोजेक्ट।
इंफ्रास्ट्रक्चर, मास्टर प्लान जैसे विषयों पर पकड़।

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