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यूटीईटी को ऑनलाइन आवेदन नौ तक होंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामनगर
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उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने अध्यापक पात्रता परीक्षा की आवेदन तिथि को बढ़ाकर 9 अगस्त कर दिया है। पहले यह तिथि 14 जुलाई से 3 अगस्त तक निर्धारित की गई थी। मौसम और इंटरनेट समस्या के कारण विद्यार्थियों को कठिनाई हो रही थी।

यूटीईटी को ऑनलाइन आवेदन नौ तक होंगे

रामनगर। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम व द्वितीय की आवेदन तिथि को नौ अगस्त तक कर दिया है। बोर्ड सचिव विनोद कुमार ने बताया कि पहले www.ukutet.com पर 14 जुलाई से तीन अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। मौसम व इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित होने से कठिनाई आ रही थी। जिसे देखते हुए आवेदन की तिथि को नौ अगस्त तक किया गया है।

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