27 जिलों के शस्त्र लाइसेस एसटीएफ उत्तराखंड के रडार पर

उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से जारी शस्त्र लाइसेंसों में गंभीर अनियमितताओं का दावा किया है। कई मामलों में फर्जी एनओसी और अनियमित अंतर्राज्यीय स्थानांतरण का पता चला है। एसटीएफ ने लाइसेंस जारी करने के प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की रडार पर उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से जारी शस्त्र लाइसेंस आ गए हैं। जांच के दौरान ऐसे कई मामलों का खुलासा होने का दावा किया गया है, जिनमें शस्त्र लाइसेंसों के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की आशंका सामने आई है। एसटीएफ ने संबंधित जिलों से इन लाइसेंसों का पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एसटीएफ उत्तराखंड के एसएसपी अजय सिंह की ओर से सभी जिलों के एसएसपी को भेजे गए पत्र के अनुसार जिन शस्त्र लाइसेंसों को उत्तराखंड में स्थानांतरित किया गया, उनमें से कई मामलों में प्रस्तुत एनओसी संदिग्ध या कथित रूप से फर्जी पाई गई है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय स्थानांतरण की प्रक्रिया भी निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं अपनाई गई होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि लाइसेंस जारी करने और स्थानांतरण के दौरान किन अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा अन्य लोगों की भूमिका रही। एसटीएफ ने लाइसेंस शाखाओं से शस्त्र लाइसेंस जारी करने से जुड़े मूल अभिलेख, एनओसी, सत्यापन रिपोर्ट व स्थानांतरण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है。

जांच की प्रक्रिया जांच एजेंसी रिकॉर्ड का मिलान कर यह सत्यापित करेगी कि संबंधित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक थे या नहीं और लाइसेंस जारी करने और स्थानांतरण की प्रक्रिया शस्त्र अधिनियम एवं शासन की निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप पूरी की गई थी या नहीं। यदि दस्तावेजों में गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा प्रमाणित होता है तो संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई के बाद संबंधित जिलों के लाइसेंस धारकों और प्रशासनिक महकमों में भी हलचल तेज हो गई है।

अपराधों का रिकॉर्ड 0-चार मुकदमे हो चुके हैं दर्ज

जांच के दौरान शस्त्र लाइसेंसों के फर्जीवाड़े, कूटरचना, फर्जी एनओसी, अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के दुरुपयोग एवं अवैध रूप से हथियार प्राप्त करने से संबंधित गंभीर तथ्य प्रकाश में आये हैं। इस प्रकरण में अब तक उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में 04 आपराधिक प्रकरण पंजीकृत किये जा चुके हैं, जिसमें कुल 20 अवैध असलाह, 02 पम्प एक्शन गन, 04 रायफल, 13 पिस्टल व 372 जिन्दा कारतूस व फर्जी शस्त्र लाईसेन्स बरामद करते हुये 14 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया जा चुका है।

हथियारों का व्यापार 0-हथियार व कारतूसों का क्रय-विक्रय भी

एसटीएफ के अनुसार अब तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि अपराधियों द्वारा फर्जी शस्त्र लाइसेंस, कूटरचित एनओसी, जाली अभिलेख व अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण प्रक्रिया का दुरुपयोग कर फर्जी शस्त्र लाइसेंसों को उत्तराखण्ड की शस्त्र पंजिकाओं में दर्ज कराया जा रहा है। फर्जी लाईसेन्स अन्य प्रान्तों व ऑल इण्डिया लाईसेन्स दर्शा कर प्रयोग किया जा रहा है। जांच में यह भी प्रकाश में आया है कि ऐसे लाइसेंसों के आधार पर हथियार एवं कारतूसों का क्रय-विक्रय किया गया है, जिससे कानून-व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता।

रिकॉर्ड की मांग 0-इन जिलों से मांगा गया है रिकार्ड

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