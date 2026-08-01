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सफाई कर्मचारी संघ ने देहरादून मेयर को भेजा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी में, उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने नगर आयुक्त के माध्यम से देहरादून के मेयर को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में पार्षद पर सफाई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। संघ ने ठोस कार्रवाई की मांग की, अन्यथा प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी।

सफाई कर्मचारी संघ ने देहरादून मेयर को भेजा ज्ञापन

हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को नगर आयुक्त हल्द्वानी के माध्यम से देहरादून के मेयर को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में नगर निगम के पार्षद पर सफाई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम देहरादून का पार्षद कार्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार करता रहता है। जिससे प्रदेश भर के सफाई कर्मियों में रोष बना हुआ है। पार्षद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने पर संघ को प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री अमित कुमार, विजयपाल, विश्वास, राजेश, लक्की, राजेश खन्ना, दिनेश चौधरी, अनिल भारती, जयपाल, अलंकार, सिद्धार्थ, अरुण, सुरेंद्र मौजूद रहे।

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