10 अगस्त से शुरू होगा ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’, तीन लाख छात्र-छात्राओं के शामिल

धामी ने जेन जी से पूछा, आप भी बताएं कैसा हो भविष्य का उत्तराखंड

देहरादून, विशेष संवाददाता उत्तराखंड के भविष्य की दिशा और दशा की रूपरेखा तैयार करने में राज्य के जेन-जी भी भागीदार बनेंगे।

युवाओं की ऊर्जा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की ऊर्जा को राज्य के विकास में केंद्रित करने के लिए युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है। इसके तहत आगामी 10 अगस्त से प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के कक्षा 11 और 12 के छात्र ऑनलाइन माध्यम से आठ प्रमुख सेक्टर पर अपने विचार और सुझाव मुख्यमंत्री को देंगे। राज्य के करीब 2,800 से अधिक ज्यादा स्कूलों के तीन लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं के इस कार्यक्रम से जुड़ने की उम्मीद है। ये वे युवा हैं जिनका जन्म उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हुआ है और जो आने वाले वर्षों में राज्य की विकास यात्रा के प्रमुख भागीदार होंगे। जेन-जी से आने वाले सुझावों को सरकार अपनी नीतियों में शामिल करेगी और आवश्यकता पड़ने पर उनके अनुसार नई नीतियां भी तय करेगी।

युवाओं की नई सोच सरकार का मानना है डिजीटल दौर का यह युवा अलग हटकर सोचता है। युवाओं की नई सोच राज्य के विकास के लिए संभावनाओं के विभिन्न क्षेत्रों को सुझा सकता है। अभी हाल में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में जेन जी अपनी ताकत दिखा भी चुके हैं। उन्हें साथ लेकर उनकी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में किया जाए तो बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं।

कैसे देंगे सुझाव छात्र अपने स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टियां अपलोड करेंगे। प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रविष्टि सफलतापूर्वक जमा होते ही डिजिटल प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।

श्रेष्ठ सुझावों पर मंथन प्राप्त सुझावों में से लगभग 150 उत्कृष्ट प्रविष्टियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है। चयनित विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं आमने सामने बैठक कर संवाद करेंगे और उनके विचारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस विशेष मंथन सत्र में संबंधित विभागों के सचिव भी उपस्थित रहेंगे, ताकि उपयोगी सुझावों को नीति निर्माण और विकास योजनाओं में शामिल करने की संभावनाओं पर विचार किया जा सके।

मांगे गए सुझावों के विषय कैसे हो पर्यटन विकास, कैसे मिले रोजगार, वन एवं पर्यावरण विकास, आधुनिक शिक्षा सुधार, विकास में महिलाओं की भूमिका, सड़क एवं कनेक्टिविटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, तकनीकी विकास आदि।

सरकार उन विद्यार्थियों का दृष्टिकोण समझना चाहती है जिनका जन्म उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुआ। समय तेजी से बदल रहा है और नई पीढ़ी की सोच, अपेक्षाएं तथा तकनीक के प्रति उनका दृष्टिकोण भी अलग है। हमें उनकी बात सुननी, समझनी और समाज के साथ साझा करनी होगी। नई सोच और नई तकनीक के साथ ही उत्तराखंड देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री