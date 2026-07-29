रीप परियोजना से महिलाओं को मिली आत्मनिर्भरता की नई पहचान

नैनीताल, संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने में नैनीताल जिले में संचालित रीप परियोजना अहम भूमिका निभा रही है। डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देशन तथा सीडीओ अरविंद कुमार पांडे के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।विकासखंड भीमताल के ज्योलीकोट स्थित उड़ान संकुल स्तरीय संघ से जुड़ी गीता नेगी पिछले दो वर्षों से मोमबत्ती निर्माण इकाई का सफल संचालन कर रही हैं। उनकी यह इकाई आज क्षेत्र की कई महिलाओं के लिए रोजगार का माध्यम बनने के साथ ही प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है।

महिलाओं की ओर से सुगंधित, सजावटी, उपहार स्वरूप उपयोग होने वाली तथा विभिन्न आकर्षक डिजाइनों की मोमबत्तियां तैयार की जा रही हैं। इनकी स्थानीय बाजार के साथ-साथ मेलों और प्रदर्शनियों में भी अच्छी मांग है। बेहतर गुणवत्ता के कारण इन उत्पादों की पहचान लगातार बढ़ रही है। रीप परियोजना के तहत इस इकाई को छह लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इससे आधुनिक उपकरण खरीदे गए, उत्पादन क्षमता बढ़ी और अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में मदद मिली। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य सरकार प्रत्येक ग्रामीण महिला को आत्मनिर्भर बनाने और 'लखपति दीदी' के लक्ष्य से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है।