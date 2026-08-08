‘स्वस्थ बचपन-स्वस्थ भारत’ अभियान चलाने की जरूरत
देहरादून में स्पेक्स संस्था के सचिव डॉ. बृज मोहन शर्मा ने नकली दुग्ध उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। उन्होंने राज्य में वैज्ञानिक दुग्ध सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता जताई और 'स्वस्थ बचपन—स्वस्थ भारत' अभियान शुरू करने का सुझाव दिया।
देहरादून। स्पेक्स संस्था के सचिव डॉ. बृज मोहन शर्मा ने उत्तराखंड सरकार की ओर से नकली व मिलावटी दुग्ध उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केवल कार्रवाई और प्रतिबंध से आगे बढ़कर राज्य में एक वैज्ञानिक दुग्ध सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। डॉ. शर्मा ने उत्तराखंड में 'स्वस्थ बचपन—स्वस्थ भारत' अभियान शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि नीति का आधार 'खुला बनाम पैकेटबंद' नहीं, बल्कि 'सुरक्षित बनाम असुरक्षित' दूध होना चाहिए। खुले दूध को स्वच्छता मानकों पर सुरक्षित माना जा सकता है, जबकि केवल पैकेट बंद होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है।
उन्होंने जिला व विकासखंड स्तर पर दूध परीक्षण केंद्र स्थापित करने, स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों व परिवारों में जागरूकता फैलाने, छोटे पशुपालकों को ग्राम स्तर पर दुग्ध संग्रह केंद्रों से जोड़ने और जनता को 'दुग्ध प्रहरी' बनाने की वकालत की।
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