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14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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उत्तरांचल पंजाबी महासभा 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम में गंगा पूजन, दीपदान, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। विभाजन के समय पंजाबी समाज को भारी क्षति हुई थी, जिसे याद किया जाएगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री

उत्तरांचल पंजाबी महासभा 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाकर पूर्वजों को याद करेगा। पत्रकारवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करण मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रेमनगर आश्रम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रदीप बत्रा, मदन कौशिक और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित पंजाबी समाज के लोग उपस्थित रहेंगे। इस दिन जो लोग बंटवारे में शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जायेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जिसे महासभा आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में गंगा पूजन, दीपदान, शहीदों को श्रद्धांजलि, विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी, समाज के बुजुर्गों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।विभाजन

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का दर्द अभी भी कई बुजुर्गों के दिलों में है। उस दौरान पंजाबी समाज को बहुत क्षति हुई थी। कई परिवार उजड़ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजित कर विभाजन के समय शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी।इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज ओबेरॉय, प्रदेश संरक्षक जगदीश लाल पाहवा, चेयरमैन प्रमोद पांधी, जिला महामंत्री प्रदीप कालरा, राम अरोड़ा, संरक्षक सुनील अरोड़ा, कमल मनचंदा, नेहा मलिक, रेनू अरोड़ा, मिन्नी पूरी, आयुषी टंडन, शालू आहूजा आदि उपस्थित रहे।

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