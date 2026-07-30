Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘बीएससी नर्सिंग छात्रों से मारपीट के आरोपी पुलिस कर्मियों पर हो कार्रवाई’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामनगर
Follow us on Google News
share

छात्रों से मारपीट के आरोपी पुलिस कर्मियों पर हो कार्रवाई छात्रों से मारपीट के आरोपी पुलिस कर्मियों पर हो कार्रवाई छात्रों से मारपीट के आरोपी पुलिस कर्

‘बीएससी नर्सिंग छात्रों से मारपीट के आरोपी पुलिस कर्मियों पर हो कार्रवाई’

रामनगर। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सूरजमल विश्वविद्यालय किच्छा में बीएससी नर्सिंग में पढ़ने वाले छात्रों के साथ बदसूलूकी के मामले में कार्रवाई की मांग की। गुरुवार को उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने भारतीय नर्सिंग परिषद आईएमसी की बगैर मान्यता के सूरजमल विश्वविद्यालय में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में बीएससी नर्सिंग के छात्र-छात्राओं द्वारा समय-समय पर अपनी बात को विश्वविद्यालय प्रबंधन, जिला प्रशासन के समक्ष बातचीत, धरने प्रदर्शन के माध्यम से रखा गया। आरोप लगाया कि छात्र की मांग मानने के उलट उनके साथ पुलिस ने मारपीट की।

ये भी पढ़ें:सूरजमल यूनिवर्सिटी कर रही छात्रों के साथ धोखा : बेहड़

उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Nursing Uttarakhand
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।