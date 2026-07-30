‘बीएससी नर्सिंग छात्रों से मारपीट के आरोपी पुलिस कर्मियों पर हो कार्रवाई’
छात्रों से मारपीट के आरोपी पुलिस कर्मियों पर हो कार्रवाई छात्रों से मारपीट के आरोपी पुलिस कर्मियों पर हो कार्रवाई छात्रों से मारपीट के आरोपी पुलिस कर्
रामनगर। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सूरजमल विश्वविद्यालय किच्छा में बीएससी नर्सिंग में पढ़ने वाले छात्रों के साथ बदसूलूकी के मामले में कार्रवाई की मांग की। गुरुवार को उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने भारतीय नर्सिंग परिषद आईएमसी की बगैर मान्यता के सूरजमल विश्वविद्यालय में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में बीएससी नर्सिंग के छात्र-छात्राओं द्वारा समय-समय पर अपनी बात को विश्वविद्यालय प्रबंधन, जिला प्रशासन के समक्ष बातचीत, धरने प्रदर्शन के माध्यम से रखा गया। आरोप लगाया कि छात्र की मांग मानने के उलट उनके साथ पुलिस ने मारपीट की।
उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की।
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