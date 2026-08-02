श्री नीलकंठ महादेव कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने एक बार फिर मानवता और तत्परता का परिचय दिया। पैदल मार्ग पर सीढ़ियों से फिसलकर घायल हुए एक श्रद्धालु को पुलिसकर्मियों ने स्ट्रेचर के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाकर समय पर चिकित्सा सहायता दिलाई।
श्री नीलकंठ महादेव कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने घायल श्रद्धालु रामशरण को स्ट्रेचर के माध्यम से मुख्य सड़क तक पहुंचाया। हरियाणा से आए रामशरण सीढ़ियों से फिसलकर घायल हो गए थे। पुलिसकर्मियों की तत्परता ने timely चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की। अन्य श्रद्धालुओं ने भी उनकी प्रशंसा की।
पौड़ी। श्री नीलकंठ महादेव कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने एक बार फिर मानवता और तत्परता का परिचय दिया। पैदल मार्ग पर सीढ़ियों से फिसलकर घायल हुए एक श्रद्धालु को पुलिसकर्मियों ने स्ट्रेचर के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाकर समय पर चिकित्सा सहायता दिलाई। जानकारी के अनुसार हरियाणा निवासी रामशरण श्री नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। तोली सड़क गेट के पास सीढ़ियों से अचानक फिसलकर गिरने से उनके पैर में गंभीर चोट लग गई, जिससे वह चलने में असमर्थ हो गए। घटना की सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात आरक्षी मयंक डबराल, आरक्षी जीतपाल राणा, होमगार्ड अनिल कुमार और मुख्य आरक्षी विनोद दिलवाल तत्काल मौके पर पहुंचे।
पुलिस टीम ने बिना देर किए घायल श्रद्धालु को स्ट्रेचर के माध्यम से सुरक्षित मुख्य सड़क तक पहुंचाया और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराते हुए आगे की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड पुलिस लगातार सुरक्षा के साथ-साथ मानवीय सेवा का भी परिचय दे रही है। इस त्वरित कार्रवाई से घायल श्रद्धालु को समय पर उपचार मिल सका और अन्य श्रद्धालुओं ने भी पुलिस की तत्परता की सराहना की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें