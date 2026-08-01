कांवड़ ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को बांटे रेनकोट
हरिद्वार। कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान ड्यूटी पर तैनात उत्तराखंड पुलिस के जवानों का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशु चौधरी और स
कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान ड्यूटी पर तैनात उत्तराखंड पुलिस के जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए भाजपा पदाधिकारियों ने ज्वालापुर कोतवाली में रेनकोट वितरित किए। इस दौरान पुलिस की सेवा भावना और समर्पण की सराहना की गई। भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशु चौधरी और सेवानिवृत्त भारतीय वायु सैनिक एवं भाजपा मंडल मंत्री वरुण चौहान ने शुक्रवार को ज्वालापुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस कर्मियों को रेनकोट वितरित किए। इस अवसर पर आशु चौधरी और वरुण चौहान ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुरक्षा, सेवा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में उत्तराखंड पुलिस सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बारिश, भीड़ और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पुलिस कर्मी दिन-रात अपनी जिम्मेदारी निभाकर कांवड़ियों की हरसंभव सहायता कर रहे हैं।
पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने इसे सम्मान की एक छोटी-सी पहल बताया। रेनकोट वितरण कार्यक्रम के दौरान ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान सिंह अधिकारी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक हर्ष अरोड़ा, उपनिरीक्षक देवेंद्र पाल, हेड कांस्टेबल भारत सिंह नेगी, कांस्टेबल जतावर सिंह चौहान, संदीप कुमार, दिनेश कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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