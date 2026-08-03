साइन बोर्ड भी करेंगे शिवभक्तों का मार्गदर्शन, सुरक्षा पर पुलिस का खास फोकस
दीपक बड़थ्वाल
पौड़ी। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड पुलिस ने यात्रा मार्गों और विभिन्न लिंक मार्गों पर सूचना एवं जागरूकता साइन बोर्ड लगाने का अभियान तेज कर दिया है। पहले से स्थापित बोर्डों के साथ-साथ आवश्यकता वाले संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त दिशा-सूचक और चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं।इन साइन बोर्डों के माध्यम से श्रद्धालुओं को सही मार्ग, दूरी, प्रमुख पड़ावों, आवश्यक सुविधाओं, सुरक्षा संबंधी सावधानियों और यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की जानकारी मिलेगी। इससे यात्रियों को बिना किसी भ्रम के अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। पुलिस के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु लिंक मार्गों की ओर मुड़कर अपने निर्धारित रास्ते से भटक जाते हैं।
इसे देखते हुए ऐसे स्थानों पर विशेष दिशा-सूचक बोर्ड लगाए गए हैं, जहां भ्रम की स्थिति बनने की आशंका रहती है। इससे शिवभक्तों की यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम होगी। इसके अलावा गंगा तट के खतरनाक घाटों, गहरे पानी वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाले स्थानों पर भी चेतावनी संबंधी साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालु सतर्क रहें और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें