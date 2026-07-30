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साइबर ठगी रोकने को फर्जी सिम बंद कराने को पुलिस ने बनाया प्लान

By Ankit Kumar Chaudhary
हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड पुलिस और दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों और फर्जी सिम कार्ड से होने वाली ठगी रोकने के लिए एक साझा रणनीति तैयार की है। बैठक में संचार साथी पोर्टल के उपयोग पर जोर दिया गया, जिससे नागरिक अपनी आईडी से जुड़े मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी ले सकते हैं। चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने की सुविधा भी दी गई है।

साइबर ठगी रोकने को फर्जी सिम बंद कराने को पुलिस ने बनाया प्लान

साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप और फर्जी सिम कार्ड के जरिए हो रही ठगी पर लगाम कसने के लिए उत्तराखंड पुलिस और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने साझा रणनीति तैयार की है। गुरुवार को एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) वी मुरुगेशन की अध्यक्षता में दोनों विभागों के आला अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। बैठक में दूरसंचार सेवाओं के सुरक्षित उपयोग, संयुक्त कार्रवाई और आम नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए संचार साथी पोर्टल के व्यापक इस्तेमाल पर जोर दिया गया।

बैठक का उद्देश्य

बैठक में फर्जी और अनियमित सिम एक्टिवेशन पर रोक लगाने के लिए तकनीकी सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान और नीतिगत सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने माना कि तकनीकी समन्वय से ही साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सकता है। बैठक का फोकस संचार साथी पोर्टल पर रहा। जिसमें नागरिक जान सकते हैं कि उनकी आईडी पर कितने मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं। यदि कोई नंबर फर्जी या संदिग्ध है, तो उसकी रिपोर्ट कर उसे तुरंत बंद कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

सुविधाएं और निर्देश

बैठक के अंत में एडीजी वी मुरुगेशन ने निर्देश दिए कि केवल नीतियां बनाना काफी नहीं है, बल्कि इनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इन ऑनलाइन सुविधाओं का पूरे प्रदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। बैठक में आईजी (एसटीएफर) नीलेश आनंद भरने, एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह, एएसपी लोकजीत सिंह, एएसपी शांतनु पाराशर मौजूद रहे। वहीं, दूरसंचार विभाग की तरफ से उप महानिदेशक (राज्य समन्वय) राजीव बंसल, उप महानिदेशक (सुरक्षा) आदित्य सिंह, निदेशक लवी गुप्ता, एडीजी (सुरक्षा) मुदिता चंद्रा शामिल रहे।

मोबाइल ब्लॉक करने की प्रक्रिया

चोरी या खोया मोबाइल करें ब्लॉक: अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है या खो जाता है, तो पोर्टल के सीईआईआर के जरिए उसे ब्लॉक किया जा सकता है। इससे मोबाइल प्लास्टिक का डब्बा बन जाएगा। पाए जाने पर वापस अनब्लॉक भी किया जा सकता है। इसके साथ ही पोर्टल के चक्षु विकल्प पर संदिग्ध कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज की शिकायत की जा सकती है। डिजिटल अरेस्ट, फर्जी केवाई, बैंक या पुलिस अधिकारी बनकर धमकाने, पार्सल या लॉटरी के नाम पर होने वाली ठगी की शिकायत यहां तुरंत की जा सकती है।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किसने अध्यक्षता की?
बैठक की अध्यक्षता एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) वी मुरुगेशन ने की।

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Ankit Kumar Chaudhary

लेखक के बारे में

Ankit Kumar Chaudhary

शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव:

अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।


कॅरियर का सफर

अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग

बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं


एंटरटेनमेंट और विजन

अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।


विशेषज्ञता

क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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