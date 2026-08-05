Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने जीते छह पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

फोटो चार खिलाड़ियों ने जीते छह पदक, प्रदेश का बढ़ाया मान देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जॉर्जिया के बाटूमी शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता

अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने जीते छह पदक

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जॉर्जिया के बाटूमी शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। राज्य के चार खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में कुल छह पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया।प्रतियोगिता के सांडा वर्ग में अंशिका असवाल, श्रेयांशु और शुभम रावत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए एक-एक कांस्य पदक अपने नाम किया। तीनों खिलाड़ियों ने कठिन मुकाबलों में उत्कृष्ट तकनीक और आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर उत्तराखंड के लिए पदक सुनिश्चित किए। वहीं ताउलु वर्ग में अंकिता ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो रजत और एक कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में उत्तराखंड की सबसे सफल खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया।

ये भी पढ़ें:बाटूमी अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन

उनके प्रदर्शन की खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने सराहना की। इस उपलब्धि पर उत्तराखंड वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा और सचिव अनुज गुप्ता ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों की सफलता राज्य में वुशु खेल के बढ़ते स्तर का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खिलाड़ियों की इस सफलता से खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Dehradun News Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।