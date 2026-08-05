अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने जीते छह पदक
फोटो चार खिलाड़ियों ने जीते छह पदक, प्रदेश का बढ़ाया मान देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जॉर्जिया के बाटूमी शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जॉर्जिया के बाटूमी शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। राज्य के चार खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में कुल छह पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया।प्रतियोगिता के सांडा वर्ग में अंशिका असवाल, श्रेयांशु और शुभम रावत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए एक-एक कांस्य पदक अपने नाम किया। तीनों खिलाड़ियों ने कठिन मुकाबलों में उत्कृष्ट तकनीक और आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर उत्तराखंड के लिए पदक सुनिश्चित किए। वहीं ताउलु वर्ग में अंकिता ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो रजत और एक कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में उत्तराखंड की सबसे सफल खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया।
उनके प्रदर्शन की खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने सराहना की। इस उपलब्धि पर उत्तराखंड वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा और सचिव अनुज गुप्ता ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों की सफलता राज्य में वुशु खेल के बढ़ते स्तर का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खिलाड़ियों की इस सफलता से खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है।
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