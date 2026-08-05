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बाटूमी अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जॉर्जिया के बाटूमी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। चार खिलाड़ियों ने एक कांस्य और दो रजत सहित कुल छह पदक जीते। अंशिका, श्रेयांशु, और शुभम ने कांस्य पदक जबकि अंकिता ने दो रजत और एक कांस्य पदक हासिल कर उत्तराखंड का नाम रोशन किया।

बाटूमी अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन
बाटूमी अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जॉर्जिया के बाटूमी शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। राज्य के चार खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में कुल छह पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया। प्रतियोगिता के सांडा वर्ग में अंशिका असवाल, श्रेयांशु प्रखर्याल और शुभम रावत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए एक-एक कांस्य पदक अपने नाम किया। तीनों खिलाड़ियों ने कठिन मुकाबलों में उत्कृष्ट तकनीक और आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर उत्तराखंड के लिए पदक सुनिश्चित किए। वहीं ताउलु वर्ग में अंकिता ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो रजत और एक कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में उत्तराखंड की सबसे सफल खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया।

उनके प्रदर्शन की खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने सराहना की।इस उपलब्धि पर उत्तराखंड वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा और सचिव अनुज गुप्ता ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों की सफलता राज्य में वुशु खेल के बढ़ते स्तर का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। वहीं वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने भी खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। खिलाड़ियों की इस सफलता से प्रदेश के खेल जगत में खुशी का माहौल है और युवा खिलाड़ियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए नई प्रेरणा मिली है।

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