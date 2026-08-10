Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उपपा ने सरकार पर राज्य के संसाधनों की लूट का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (उपपा) ने सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने और संसाधनों की लूट का आरोप लगाया। नेताओं का कहना है कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। उपपा आगामी विधानसभा चुनाव में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प देने का दावा कर रही है।

उपपा ने सरकार पर राज्य के संसाधनों की लूट का लगाया आरोप
उपपा ने सरकार पर राज्य के संसाधनों की लूट का लगाया आरोप

सितारगंज, संवाददाता। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (उपपा) ने नगर के मुख्य चौक पर जनसभा कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि शहीदों के सपनों को कुचलकर राज्य के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों की खुली लूट की जा रही है। उपपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को मजबूत राजनीतिक विकल्प देने का दावा किया। सोमवार को पत्रकारों से वार्ता में उपपा के राष्ट्रीय समन्वयक पीसी तिवारी और केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने बताया कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए पार्टी प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है।

ये भी पढ़ें:खटीमा शहीद स्थल से उपपा की जन संवाद यात्रा शुरू

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, खेती-किसानी और श्रमिकों के शोषण जैसे बुनियादी मुद्दों के बजाय नफरत की राजनीति के जरिए जनता का ध्यान भटका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था निजी हाथों में सौंपी जा रही है। मुनाफे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आईएमपीसीएल को निजी हाथों में सौंपे जाने का विरोध करते हुए इसे राज्य के हितों के साथ खिलवाड़ बताया। नेताओं ने कहा कि राज्य गठन के ढाई दशक बाद भी हिमालयी राज्य की मूल परिकल्पना साकार नहीं हो सकी है। पहाड़ से तराई तक युवा रोजगार की तलाश में पलायन को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जनता लंबे समय से सख्त भू-कानून और ‘नशा नहीं, रोजगार दो’ की मांग कर रही है, लेकिन सरकार संसाधनों की बंदरबांट में लगी है। अंकिता भंडारी और केतन हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मामलों के असली सूत्रधार आज तक सामने नहीं आ सके हैं। क्षेत्रीय दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक प्रमुख क्षेत्रीय दल के सत्ताधारी दल के आगे झुकने से जनता का विश्वास टूटा है। उपपा का लक्ष्य संघर्षशील और ईमानदार ताकतों को एक मंच पर लाकर प्रदेश को नया राजनीतिक विकल्प देना है। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव जीवन चंद्र उप्रेती, नरेश नौडियाल, किरन आर्या, लालमणि, ललिता रावत, दिनेश उपाध्याय, कौशल्या, आशिफ, गिरीश आर्य समेत कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Rudrapur News Rudrapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।