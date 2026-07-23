उपपा ने जन संवाद अभियान को लेकर किया संवाद
खटीमा से शुरु होगा उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का जन संवाद अभियान खटीमा से शुरु होगा उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का जन संवाद अभियान खटीमा से शुरु होगा उत्
रामनगर, संवाददाता। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने 9 अगस्त को खटीमा से शुरू होने वाली जन संवाद अभियान और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर गुरुवार को देवभूमि व्यापार मंडल सभागार में रामनगर के विभिन्न जन संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद किया। गुरुवार को उपपा के नगर संयोजक आसिफ की अध्यक्षता और केंद्रीय सचिव लालमणि के संचालन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो की वर्षगांठ के अवसर पर 9 अगस्त खटीमा से शुरू होने वाली जनसंवाद अभियान के बारे में विस्तार से बताया और सभी संगठनों से अभियान में शामिल होने की अपील की।
बैठक में निर्णय लिया कि 24 जुलाई शुक्रवार को रामनगर सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को ज्ञापन दिया जाएगा। पांच अगस्त को महिला एकता मंच की ओर से मालधन सामुदायिक अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आयोजित धरने में भागीदारी करेंगे। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय सचिव लालमणि ने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर जन संवाद के जरिए विचार विमर्श करना बेहद आवश्यक है। जिससे कि जनता को इन तमाम मुद्दों के प्रति जागरूक कर उन्हें संगठित किया जाए। इस मौके पर इंकलाबी मजदूर केंद्र के रोहित रुहेला, समाजवादी लोक मंच के गिरीश आर्या, जगमोहन रावत, महिला एकता मंच की सरस्वती देवी, कौशल्या, देवभूमि व्यापार मंडल के संरक्षक मनमोहन अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता पनी राम आदि मौजूद रहे।
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