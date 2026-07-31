मांगें पूरी न होने पर पैरावेट कर्मी हड़ताल पर
नारसन, संवाददाता। उत्तराखंड के प्रशिक्षित पैरावेट कर्मियों ने न्यायोचित 10 सूत्रीय मांगों को पूरा न करने पर एक अगस्त से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन का
नारसन, संवाददाता। उत्तराखंड के प्रशिक्षित पैरावेट कर्मियों ने दस सूत्रीय मांगों को लेकर एक अगस्त से प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड पैरावेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि पशुपालन विभाग में उत्तराखंड राज्य के प्रशिक्षित पैरावेट कर्मी पिछले कई वर्षों से पशुपालन विभाग के सहयोगी के रूप में कृत्रिम गर्भाधान प्राथमिक पशु चिकित्सा टीकाकरण, पशु गणना, डाटा एंट्री तथा राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाते हैं।
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