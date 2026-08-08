Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूओयू के सचल दल ने परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने बागेश्वर और कपकोट के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने परीक्षा व्यवस्थाओं और संचालन प्रक्रिया की जांच की। विश्वविद्यालय ने छात्रों को निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा देने का संकल्प लिया है। प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है और विद्यार्थियों से आवेदन की अपील की गई है।

यूओयू के सचल दल ने परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण
यूओयू के सचल दल ने परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

बागेश्वर/कपकोट। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू), हल्द्वानी की परीक्षाओं को पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए गठित सचल दल व प्रचार-प्रसार टीम ने बागेश्वर और कपकोट के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने पहले बद्रीदत्त पांडे परिसर, बागेश्वर और बाद में स्व. चंद्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट स्थित परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान परीक्षा व्यवस्थाओं, अभिलेखों और परीक्षा संचालन प्रक्रिया की जांच की गई। टीम ने केंद्र प्रभारियों को विश्वविद्यालय के निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा कराने के निर्देश दिए। सचल दल प्रमुख प्रो. डिगर सिंह फर्स्वाण ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराने के साथ समयबद्ध मूल्यांकन पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि परिणाम जल्द जारी किए जा सकें। सचल दल के सदस्य डॉ. सुरेश मेहता ने बताया कि जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। विशेष शिक्षा में बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं। उन्होंने इच्छुक विद्यार्थियों से निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने की अपील की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Bageshwar News Bageshwar Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।