यूओयू के सचल दल ने परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने बागेश्वर और कपकोट के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने परीक्षा व्यवस्थाओं और संचालन प्रक्रिया की जांच की। विश्वविद्यालय ने छात्रों को निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा देने का संकल्प लिया है। प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है और विद्यार्थियों से आवेदन की अपील की गई है।
बागेश्वर/कपकोट। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू), हल्द्वानी की परीक्षाओं को पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए गठित सचल दल व प्रचार-प्रसार टीम ने बागेश्वर और कपकोट के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने पहले बद्रीदत्त पांडे परिसर, बागेश्वर और बाद में स्व. चंद्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट स्थित परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान परीक्षा व्यवस्थाओं, अभिलेखों और परीक्षा संचालन प्रक्रिया की जांच की गई। टीम ने केंद्र प्रभारियों को विश्वविद्यालय के निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा कराने के निर्देश दिए। सचल दल प्रमुख प्रो. डिगर सिंह फर्स्वाण ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराने के साथ समयबद्ध मूल्यांकन पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि परिणाम जल्द जारी किए जा सकें। सचल दल के सदस्य डॉ. सुरेश मेहता ने बताया कि जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। विशेष शिक्षा में बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं। उन्होंने इच्छुक विद्यार्थियों से निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने की अपील की।
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