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नेपाली छात्रों के प्रवेश की एसओपी और शोधार्थियों की स्पॉन्सरशिप नीति मंजूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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यूओयू में 36वीं विद्यापरिषद की बैठक में 19 प्रस्ताव पारित दूरदर्शन उत्तराखंड पर रोज 30

नेपाली छात्रों के प्रवेश की एसओपी और शोधार्थियों की स्पॉन्सरशिप नीति मंजूर

हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की 36वीं विद्यापरिषद की बैठक शुक्रवार को विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में कुलपति प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी की अध्यक्षता में हुई। कुलसचिव एवं सदस्य सचिव खेमराज भट्ट ने कार्यसूची के सभी 19 प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए, जिन पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से अनुमोदन और संस्तुति प्रदान की गई। इस दौरान 35वीं विद्यापरिषद की कार्यवाही एवं उस पर की गई अनुपालन कार्रवाई का अनुमोदन किया गया। साथ ही यूजीसी-डीईबी से प्राप्त मान्यता के आधार पर बीएड ओडीएल, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस कार्यक्रमों के संचालन, नेपाली विद्यार्थियों को प्रवेश देने की मानक संचालन प्रक्रिया, शोधार्थियों को अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए प्रायोजन नीति और नई पीएचडी प्रवेश व्यवस्था से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

परिषद ने ‘स्वामी विवेकानन्द उत्तराखंड ई-पुस्तकालय योजना’, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पुरानी अध्ययन सामग्री का निःशुल्क वितरण, दीक्षांत समारोह से पूर्व उपाधि प्रदान किए जाने की व्यवस्था, यूजीसी के निर्देशों के अनुरूप कृषि एवं उद्यानिकी विषयों के संचालन और रसायन विज्ञान एवं गणित विभाग के शोधार्थियों की पीएच.डी. मौखिक परीक्षाओं की आख्या का भी अनुमोदन किया। बैठक में अध्ययन केन्द्रों पर एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के संचालन के लिए नियमावली, सीआईक्यूए की बैठक की संस्तुतियां, विभिन्न विद्याशाखाओं के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की अनुशंसाएं, स्क्रूटनी के उपरांत परीक्षा परिणामों में प्राप्त भिन्नताओं से संबंधित विषय तथा पंजीकृत शिक्षार्थियों के हित में दूरदर्शन उत्तराखंड पर प्रतिदिन 30 मिनट का समय स्लॉट उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

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