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बेरोजगार संघ ने अधिकारी की बर्खास्तगी और रिकवरी की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून। प्रमुख संवाददाता उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि संगठन लंबे समय से ये अधिकारी दस्तावेजों और नियुक्ति से जुड़े मामले क

बेरोजगार संघ ने अधिकारी की बर्खास्तगी और रिकवरी की मांग

देहरादून। प्रमुख संवाददाता उत्तराखंड विधानसभा में कार्यरत एक अधिकारी को प्रतिनिहित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) के पद से हटा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी के आदेश के बाद अब डीडीओ की जिम्मेदारी दूसरे अधिकारी को सौंपी गई है। कार्रवाई को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने लंबे संघर्ष की जीत बताया है। साथ ही उन्हें बर्खास्त करने और रिकवरी की भी मांग उठाई।

लंबे संघर्ष की जीत

उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि संगठन लंबे समय से ये अधिकारी दस्तावेजों और नियुक्ति से जुड़े मामले को उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में यह साबित होता है कि यदि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सेवा हासिल की है तो उन्हें डीडीओ पद से हटाने के बजाय सरकारी सेवा से भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ ही अब तक लिए गए वेतन और अन्य सरकारी लाभों की नियमानुसार रिकवरी की जानी चाहिए।

फर्जी दस्तावेजों का मामला

कंडवाल का दावा है कि आरोपी अधिकारी की ओर से प्रस्तुत 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्र गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृंदावन (मथुरा) से संबंधित बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी गई थी। उनके अनुसार, परिषद की ओर से दिए गए जवाब में कथित तौर पर बताया गया कि संबंधित संस्था को कभी भी माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं थी।

निष्पक्ष जांच की मांग

उन्होंने कहा कि यदि दस्तावेजों को लेकर लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो मामला महज डीडीओ पद से हटाने तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि सरकारी सेवा में कथित फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का गंभीर मामला बनता है। ऐसे में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराकर दोष साबित होने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

सामान्य प्रश्न

उत्तराखंड विधानसभा में अधिकारी को क्यों हटाया गया?
अधिकारी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डीडीओ पद से हटाया गया है।
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