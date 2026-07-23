Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

निदेशक से लंबित एसीपी लागू करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा नर्सिंग संघ ने दून मेडिकल कॉलेज सहित विभाग में कार्यरत वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों के लिए लंबित एसीपी लागू करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष नीलम अवस्थी एवं महामंत्री रवि परमार ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. अजय आर्य को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक नुकसान और कर्मचारियों के मनोबल पर प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया।

निदेशक से लंबित एसीपी लागू करने की मांग

निदेशक से लंबित एसीपी लागू करने की मांग देहरादून। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा नर्सिंग संघ ने दून मेडिकल कॉलेज सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों को लंबित एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी) का लाभ जल्द दिए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में संघ अध्यक्ष नीलम अवस्थी एवं महामंत्री रवि परमार की ओर से चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. अजय आर्य को ज्ञापन सौंपा गया। कहा कि समय पर एसीपी का लाभ नहीं मिलने से वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्मचारियों का मनोबल भी प्रभावित हो रहा है। संघ का कहना है कि लंबे समय से प्रक्रिया लंबित होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Dehradun News Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।