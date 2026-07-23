निदेशक से लंबित एसीपी लागू करने की मांग
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा नर्सिंग संघ ने दून मेडिकल कॉलेज सहित विभाग में कार्यरत वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों के लिए लंबित एसीपी लागू करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष नीलम अवस्थी एवं महामंत्री रवि परमार ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. अजय आर्य को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक नुकसान और कर्मचारियों के मनोबल पर प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया।
निदेशक से लंबित एसीपी लागू करने की मांग देहरादून। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा नर्सिंग संघ ने दून मेडिकल कॉलेज सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों को लंबित एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी) का लाभ जल्द दिए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में संघ अध्यक्ष नीलम अवस्थी एवं महामंत्री रवि परमार की ओर से चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. अजय आर्य को ज्ञापन सौंपा गया। कहा कि समय पर एसीपी का लाभ नहीं मिलने से वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्मचारियों का मनोबल भी प्रभावित हो रहा है। संघ का कहना है कि लंबे समय से प्रक्रिया लंबित होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
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