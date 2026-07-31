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मोदी सरकार युवाओं और मेहनतकश छात्रों की सच्ची हितैषी: बंशीधर भगत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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फोटो समाचार- विधायक बंशीधर भगत हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने मोदी सरकार

मोदी सरकार युवाओं और मेहनतकश छात्रों की सच्ची हितैषी: बंशीधर भगत

हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने मोदी सरकार की ओर से संसद में पारित पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल 2026 का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और छात्रों के प्रति संवेदनशीलता की तारीफ की है। शुक्रवार को विधायक भगत ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे देश के युवाओं और मेहनतकश छात्रों के सच्चे हितैषी हैं। विधायक भगत ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भी छात्रों के हित में लगातार काम कर रही है और केंद्र-राज्य की साझेदारी से परीक्षा व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने का काम कर रही है।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का मजबूत कदम साबित होगा।

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