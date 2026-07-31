मोदी सरकार युवाओं और मेहनतकश छात्रों की सच्ची हितैषी: बंशीधर भगत
फोटो समाचार- विधायक बंशीधर भगत हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने मोदी सरकार
हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने मोदी सरकार की ओर से संसद में पारित पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल 2026 का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और छात्रों के प्रति संवेदनशीलता की तारीफ की है। शुक्रवार को विधायक भगत ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे देश के युवाओं और मेहनतकश छात्रों के सच्चे हितैषी हैं। विधायक भगत ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भी छात्रों के हित में लगातार काम कर रही है और केंद्र-राज्य की साझेदारी से परीक्षा व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का मजबूत कदम साबित होगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें