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लखनऊ में योगी से मिले बंशीधर भगत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी के विधायक बंशीधर भगत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में भेंट की। इस बैठक में उत्तराखंड की विकास परियोजनाओं, आध्यात्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा हुई। भगत ने मुख्यमंत्री को राज्य में सुशासन और विकास के लिए सराहना की।

लखनऊ में योगी से मिले बंशीधर भगत

बृजेंद्र मेहता हल्द्वानी। कालाढूंगी विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भगत ने उत्तराखंड की विकास परियोजनाओं, आध्यात्मिक पर्यटन और दोनों राज्यों के सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की।भगत ने योगी सरकार के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था, विकास और सुशासन के क्षेत्र में हुए कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से उत्तराखंड के प्रति उनके विशेष लगाव की सराहना की। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष प्रताप बोरा और पार्षद प्रमोद पंत भी मौजूद रहे। भगत ने इसे सद्भाव, साझा विरासत और दोनों राज्यों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने वाली महत्वपूर्ण भेंट बताया।

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