महासम्मेलन की तैयारियों पर की गई चर्चा
उतराखंड क्रांति दल का अगस्त क्रांति जनशक्ति महासम्मेलन नौ अगस्त को खादी परिसर जैंती (लमगड़ा) में होने जा रहा है। इस महासम्मेलन की तैयारी के लिए दल की बैठक हुई और पोस्टर जारी किया गया। सैनिक प्रकोष्ठ का दल गैरसैंण के लिए रवाना हुआ जिसमें कई प्रमुख सदस्य शामिल थे।
अल्मोड़ा। नौ अगस्त को खादी परिसर जैंती (लमगड़ा) में उत्तराखण्ड क्रांति दल का अगस्त क्रांति जनशक्ति महासम्मेलन होना है। इसको लेकर दल की बैठक हुई। महासम्मेलन का पोस्टर जारी किया गया। वहीं, सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चंदन सिंह के नेतृत्व में सैनिक प्रकोष्ठ का दल गैरसैंण के लिए रवाना हुआ। यहां जिलाध्यक्ष दिनेश जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष गणेश, जिला महामंत्री एडवोकेट देवेश जोशी, पान सिंह, राजेन्द्र मेलकानी, सूरज पांगती, दीपा जोशी, किरण मेहरा, चंदन सिंह आदि रहे।
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