श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ

चम्पावत। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शनिवार को गोरलचौड़ मैदानमें श्रमिक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को 44 प्रकार की स्वास्थ्य जांच सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जाएगा। डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडेय तथा दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी उपस्थित रही।

श्रमिक कल्याण शिविर में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान ममता देवी, सुनीता जोशी, हेमा जोशी, गंगा देवी, रेखा देवी, विनीता महर, पुष्पा देवी, संगीता देवी सहित अन्य पंजीकृत श्रमिक परिवारों को मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षण सामग्री योजना एवं मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही कक्षा एक से 12 तक अध्ययनरत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षण सामग्री तथा पात्र श्रमिकों को स्वच्छता सामग्री वितरित की गई। शिविर में श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण एवं सत्यापन भी किया गया।इस अवसर पर नगर पालिकाध्यक्ष प्रेमा पांडेय, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश भट्ट, सीडीओ डॉ. जीएस खाती, डीडीओ दिनेश दिगारी, सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी देवेश पांडेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में पंजीकृत निर्माण श्रमिक उपस्थित रहे।