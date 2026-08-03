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बोर्ड की सुधार परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामनगर
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बोर्ड की सुधार परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू

रामनगर। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की सुधार परीक्षा का मूल्यांकन विभिन्न केंद्रों में शुरू हो गया है। इसके लिए 809 अनुभवी शिक्षक लगाए गए हैं। सोमवार को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव विनोद कुमार ढौडियाल ने बताया कि 22 जुलाई से साल 2026 की प्रथम परीक्षा सुधार और साल 2025 की तृतीय परीक्षा सुधार कराई गई थी। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को दोबारा से मौका दिया जाता है। परीक्षाएं 22 जुलाई से शुरू होकर परीक्षाएं 29 जुलाई तक चली थी। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तीन अगस्त से सात अगस्त तक चलेगा।

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