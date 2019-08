उत्तराखंड : बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद को जा रहा हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, दो की मौत

Uttarakhand Helicopter crash : उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आई तबाही में राहत सामग्री लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर बुधवार दोपहर क्रैश हो गया है हेलीकॉप्टर में तीन लोग थे जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है।

Uttarakhand helicopter crash: The helicopter was going from Mori to Moldi, in Uttarkashi district. Three people were on-board the helicopter. More details awaited. https://t.co/pdYALExPnQ