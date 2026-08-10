पदोन्नति की मांग को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने बांधी काली फीती
उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने पदोन्नति को लेकर काली फीती बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन 14 अगस्त तक चलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि 10 वर्षों से पदोन्नति की मांग हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने लैब सहायक और अन्य पदों पर पदोन्नति की मांग की।
200 कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई तो आंदोलन रहेगा जारी, 14 अगस्त तक चलेगा पहला चरण देहरादून, वरिष्ठ संवददाता
कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन
चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड के कर्मचारियों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर काली फीती बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित आंदोलन कार्यक्रम के तहत शुरू हुआ पहला चरण 14 अगस्त तक चलेगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि करीब 200 कर्मचारियों की पदोन्नति होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
पदोन्नति की मांगें
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा और महामंत्री सुनील अधिकारी ने कहा कि कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, लेकिन महानिदेशालय और शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आईपीएचएस मानकों के तहत लैब सहायक, डार्क रूम सहायक और ओटी सहायक पदों पर पदोन्नति की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि महानिदेशक स्तर पर तीन बार समझौते होने के बावजूद उन्हें लागू नहीं किया गया।
अन्य मांगें और प्रदर्शन
कर्मचारियों ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कर्मचारियों को पदोन्नति देने की मांग की। साथ ही वर्दी और धुलाई भत्ता 500 रुपये करने की मांग रखी। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि करीब 200 कर्मचारियों के लिए केवल 29 पद पर्याप्त नहीं हैं। प्रदर्शन में राजेंद्र तेश्वर, छत्रपाल सिंह, भोपाल शाह, राजेंद्र रावत, राकेश भंवर समेत प्रदेशभर के कर्मचारी शामिल रहे।
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