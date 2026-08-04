Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्मार्ट पीडीएस पोर्टल से होगी राशन वितरण की पारदर्शी निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

राज्य सरकार ने खाद्य वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए यूआरसीएमएस स्मार्ट पीडीएस पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए राशन से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। नागरिक अपने मोबाइल से राशन कार्ड और वितरण की स्थिति देख सकेंगे। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना और समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करना है।

स्मार्ट पीडीएस पोर्टल से होगी राशन वितरण की पारदर्शी निगरानी

नैनीताल, संवाददाता। खाद्य वितरण व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह बनाने को राज्य सरकार ने यूआरसीएमएस स्मार्ट पीडीएस पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए अब राशन वितरण से लेकर स्टॉक और शिकायतों तक की हर जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकेगी।मंगलवार को क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने पोर्टल की जानकारी साझा की। कहा कि पोर्टल से रियल टाइम निगरानी गोदाम से राशन दुकान तक हर हलचल की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी। लाभार्थी अपने मोबाइल से ही राशन कार्ड, आवंटन और वितरण की स्थिति देख सकेंगे। पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। दुकानों पर गेहूं, चावल, चीनी और अन्य सामग्री का स्टॉक रोजाना अपडेट होगा।

बिष्ट ने कहा कि पहले मैनुअल रिकॉर्ड और देरी के कारण कई बार गड़बड़ी की शिकायतें आती थीं। अब यूआरसीएमएस के माध्यम से पूरा डेटा डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, बल्कि पात्र लोगों को समय पर राशन भी मिलेगा। उन्होंने सभी राशन विक्रेताओं को पोर्टल पर नियमित एंट्री करने और लाभार्थियों को पोर्टल के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने ने बताया कि आने वाले दिनों में जिले की सभी उचित दर की दुकानों को पोर्टल से जोड़ा जाएगा और अधिकारियों की ओर से नियमित निरीक्षण भी किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।