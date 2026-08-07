उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू
उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह पुरस्कार राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को दिया जाएगा। अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है, और चयनित व्यक्तियों की घोषणा मुख्य सचिव की समिति की संस्तुति पर की जाएगी।
योगेश, चम्पावत। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए आवेदनश प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले युवाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है। डीएम ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष आवेदन पेश किए जाएंगे। समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद चयनित लोगों की घोषणा की जाएगी।
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