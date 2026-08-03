डा. रेशमा शाह की गढ़वाली गीत एलबम पहाड़ घुमणा का लोकार्पण

डा. रेशमा शाह की गढ़वाली गीत एलबम पहाड़ घुमणा का लोकार्पण
उत्तराखंड की लोक गायिका डा. रेशमा शाह का नया गीत एलबम 'पहाड़ घुमणा' का लोकार्पण शिक्षाविद् मधु मेहरोत्रा ने किया। डा. शाह ने बताया कि उन्होंने यह गीत स्वयं लिखा और गाया है। इस एलबम को जानेमाने गायक अनूप जलोटा को समर्पित किया गया।
मसूरी। उत्तराखंड की लोक गायिका डा. रेशमा शाह के नये गीत एलबम पहाड़ घुमणा का लोकार्पण शिक्षाविद् मधु मेहरोत्रा एवं प्रति मेहरोत्रा ने मालरोड स्थित एक रेस्टोरेंट के सभागार में किया।इस मौके पर लोक गायिका डा. रेशमा शाह ने कहा कि यह गीत उन्होंने स्वयं लिखा है व गाया है और इसकी एलबम बनाई है। उन्होंने बताया कि विगत दिनों मुंबई में जानेमाने गजल एवं भजन गायक अनूप जलोटा के जन्म दिन पर यह गीत उन्हें समर्पित किया गया। इस मौके पर उनको पहाड़ी टोपी व अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया ।
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