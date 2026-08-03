हल्द्वानी बूटकैम्प में रुद्रपुर के 12 विद्यार्थियों ने दिखाई उद्यमिता की प्रतिभा
उत्तराखंड सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत हल्द्वानी में तीन दिवसीय आवासीय उद्यमिता बूटकैम्प शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में 63 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें रुद्रपुर महाविद्यालय के 12 विद्यार्थी भी शामिल हैं। पहले दिन उद्यमिता के मूल सिद्धांत और अन्य विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
रुद्रपुर, संवाददाता। उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत हल्द्वानी स्थित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार से तीन दिवसीय आवासीय उद्यमिता बूटकैम्प शुरू हुआ। बूटकैम्प में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के 63 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय, रुद्रपुर के 12 विद्यार्थी भी शामिल हैं। प्रथम दिवस पर विद्यार्थियों को उद्यमिता के मूल सिद्धांत, उद्यमशील सोच, डिजाइन थिंकिंग, आइडिया वैलिडेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और समूह चर्चा जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन उद्यमिता विशेषज्ञ डॉ. रजत शर्मा, परियोजना अधिकारी भूपेंद्र सिंह मेहरा और महेंद्र रौतेला ने किया। इस दौरान रुद्रपुर महाविद्यालय की डीयूवाई नोडल डॉ. गरिमा जायसवाल और काशीपुर महाविद्यालय की नोडल डॉ. चंद्रकला सिंह भी मौजूद रहीं।
विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को स्थानीय समस्याओं के नवाचारी समाधान विकसित कर उन्हें व्यावसायिक रूप देने के लिए प्रेरित किया। आगामी दो दिनों में प्रतिभागियों को व्यवसाय मॉडल निर्माण, वित्तीय योजना, ब्रांडिंग, विपणन रणनीति और उद्योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से जुड़े व्यावहारिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें