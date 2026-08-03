हल्द्वानी बूटकैम्प में रुद्रपुर के 12 विद्यार्थियों ने दिखाई उद्यमिता की प्रतिभा

रुद्रपुर, संवाददाता। उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत हल्द्वानी स्थित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार से तीन दिवसीय आवासीय उद्यमिता बूटकैम्प शुरू हुआ। बूटकैम्प में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के 63 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय, रुद्रपुर के 12 विद्यार्थी भी शामिल हैं। प्रथम दिवस पर विद्यार्थियों को उद्यमिता के मूल सिद्धांत, उद्यमशील सोच, डिजाइन थिंकिंग, आइडिया वैलिडेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और समूह चर्चा जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन उद्यमिता विशेषज्ञ डॉ. रजत शर्मा, परियोजना अधिकारी भूपेंद्र सिंह मेहरा और महेंद्र रौतेला ने किया। इस दौरान रुद्रपुर महाविद्यालय की डीयूवाई नोडल डॉ. गरिमा जायसवाल और काशीपुर महाविद्यालय की नोडल डॉ. चंद्रकला सिंह भी मौजूद रहीं।