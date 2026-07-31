अभियंता से मारपीट में डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने मांगी आरोपियों की गिरफ्तारी
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने विभागीय अभियंता रोबिन सैनी के साथ हुई मारपीट के मामले की कड़ी निंदा की। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो अभियंता काम छोड़ने पर मजबूर होंगे। उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से कठोर कार्रवाई करने की मांग की।
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ उत्तराखंड जल संस्थान ने विभागीय अपर सहायक अभियंता रोबिन सैनी के साथ हुई मारपीट और जान से मारने की धमकी की घटना की कड़ी निंदा की। इंजीनियर्स ने मुख्य महाप्रबंधक उत्तराखंड जल संस्थान को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो अभियंता कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे, जिससे पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। संघ ने इस सिलसिले में एसएसपी से भी मुलाकात की और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।संघ के अनुसार गत 29 जुलाई की रात एमडीडीए कॉलोनी डालनवाला स्थित परिसर में कुछ लोगों ने अभियंता के साथ मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
इस संबंध में 30 जुलाई को रायपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन एक दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कर्मचारियों और परिसर में रहने वाले परिवारों में भय का माहौल है। प्रांतीय महासचिव यशवंत सिंह रावत ने कहा कि अभियंताओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने मामले में तत्काल कठोर कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी तथा जल संस्थान परिसर में निवासरत कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय अध्यक्ष पंकज उपाध्याय, उज्जवल पेटवाल, परमानंद पुनेठा, बहादुर सिंह, राघवेन्द्र डोभाल, भगत सिंह रावत मौजूद रहे।
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