Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभियंता से मारपीट में डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने मांगी आरोपियों की गिरफ्तारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने विभागीय अभियंता रोबिन सैनी के साथ हुई मारपीट के मामले की कड़ी निंदा की। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो अभियंता काम छोड़ने पर मजबूर होंगे। उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से कठोर कार्रवाई करने की मांग की।

अभियंता से मारपीट में डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने मांगी आरोपियों की गिरफ्तारी

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ उत्तराखंड जल संस्थान ने विभागीय अपर सहायक अभियंता रोबिन सैनी के साथ हुई मारपीट और जान से मारने की धमकी की घटना की कड़ी निंदा की। इंजीनियर्स ने मुख्य महाप्रबंधक उत्तराखंड जल संस्थान को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो अभियंता कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे, जिससे पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। संघ ने इस सिलसिले में एसएसपी से भी मुलाकात की और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।संघ के अनुसार गत 29 जुलाई की रात एमडीडीए कॉलोनी डालनवाला स्थित परिसर में कुछ लोगों ने अभियंता के साथ मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें:श्रमिकों ने की न्यूनतम वेतनमान लागू करने की मांग

इस संबंध में 30 जुलाई को रायपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन एक दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कर्मचारियों और परिसर में रहने वाले परिवारों में भय का माहौल है। प्रांतीय महासचिव यशवंत सिंह रावत ने कहा कि अभियंताओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने मामले में तत्काल कठोर कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी तथा जल संस्थान परिसर में निवासरत कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय अध्यक्ष पंकज उपाध्याय, उज्जवल पेटवाल, परमानंद पुनेठा, बहादुर सिंह, राघवेन्द्र डोभाल, भगत सिंह रावत मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:सहायक अभियंता से अभद्रता पर रोष, कार्रवाई न होने पर आंदोलन को चेताया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Dehradun News Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।