नए अनुबंध के शासनादेश का उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने किया विरोध
उत्तराखण्ड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने 28 जुलाई को जारी शासनादेश का विरोध किया है जिसमें कर्मचारियों से नया अनुबंध करने को कहा गया है। बैठक में वक्ताओं ने न्यायालय के निर्णय पर प्रकाश डाला और कहा कि नया अनुबंध थोपना न्यायालय की भावना का उल्लंघन है। संगठन कानूनी तरीके से आंदोलन की चेतावनी दी है।
नैनीताल। उत्तराखण्ड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की ऑनलाइन बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के सचिव की ओर से 28 जुलाई को जारी उस शासनादेश का कड़ा विरोध किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों से एक सप्ताह के भीतर नया अनुबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय की पीठ की ओर से दिए गए निर्णय में नए अनुबंध का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का निर्णय समान कार्य के लिए समान वेतन और प्रचलित नियमों के तहत नियमितीकरण से संबंधित है। संगठन का कहना है कि अवमानना याचिका संख्या 402/2024 एवं 637/2025 की सुनवाई के दौरान भी प्रस्तावित अनुबंध का विरोध किया गया था।
ऐसे में कर्मचारियों पर नया अनुबंध करने का दबाव बनाना न्यायालय की भावना के विपरीत है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि शासनादेश वापस नहीं लिया गया और कर्मचारियों पर नया अनुबंध थोपने का प्रयास जारी रहा तो संगठन कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा। बैठक में रमेश शर्मा, गणेश गोस्वामी, प्रमोद गुसाईं, मनोज जोशी, पूरन चंद्र भट्ट, मनोज गड़कोटी, नितिन कुमार, तेजा सिंह बिष्ट, संदीप कुमार, अनिल कोटियाल, विनोद बिष्ट आदि रहे।
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