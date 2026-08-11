धार्मिक स्थलों की मर्यादा के लिए ड्राफ्ट तैयार’
उत्तराखंड में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यह ड्राफ्ट मंदिरों, मठों, और पवित्र नदियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए नियमों और आचार-संहिता का प्रस्ताव रखता है। उच्च न्यायालय के वकील विनोद चंद्र तिवारी ने इसकी जानकारी दी।
अल्मोड़ा। उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत व तीर्थस्थलों की पवित्रता, मर्यादा के संरक्षण के उद्देश्य से एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यह बात सोमवार को हुई प्रेस वार्ता में हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनोद चन्द्र तिवारी ने बताई। तिवारी ने बताया कि यह दस्तावेज वर्तमान में लागू कानून नहीं है, बल्कि एक संतुलित एवं संवैधानिक विधिक व्यवस्था की संभावनाओं पर आधारित प्रस्तावित ड्राफ्ट है। इसका मूल उद्देश्य प्रदेश के मंदिरों, मठों, आश्रमों, पवित्र नदियों, धार्मिक प्रतीकों और ग्रंथों की गरिमा का संरक्षण करना है। ड्राफ्ट में धार्मिक परिसरों के भीतर अशोभनीय गतिविधियों, अमर्यादित विज्ञापनों, अनुचित प्रदर्शन और डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त आचार-संहिता और आवश्यक संस्थागत व्यवस्था का खाका तैयार किया गया है।
ड्राफ्ट को तैयार करने में की विधिक पहल में अधिवक्ता हिमांशु जोशी, प्रभाकर जोशी, भूपेश सिंह बिष्ट, नीमा, गोविंद प्रसाद, विख्यात शिक्षाविद अजय जोशी ने अनुभवों और महत्वपूर्ण सुझावों के माध्यम से अमूल्य योगदान दिया है। यहां सुशील शाह, दिनेश जोशी, विनय किरौला और नीमा आर्य मौजूद थे।
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