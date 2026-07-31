Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सहायक अभियंता से अभद्रता पर रोष, कार्रवाई न होने पर आंदोलन को चेताया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

फोटो। -बैठक में ओखलकांडा के प्रमुख द्वारा कार्यस्थल पर अभद्रता का मामला छाया रहा

सहायक अभियंता से अभद्रता पर रोष, कार्रवाई न होने पर आंदोलन को चेताया

हल्द्वानी, संवाददाता। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ (लोक निर्माण विभाग) की कार्यकारिणी की पहली बैठक शुक्रवार को बद्रीपुरा स्थित संघ भवन में संपन्न हुई। जनपद अध्यक्ष अभियंता प्रवीण कुमार की अध्यक्षता और सचिव अभय बालियान के संचालन में हुई इस बैठक में जिलेभर से पहुंचे अधिकारियों ने विभागीय समस्याओं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया। बैठक के दौरान पीएमजीएसवाई खंड लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियंता नरेश उपाध्याय के साथ ओखलकांडा के प्रमुख द्वारा कार्यस्थल पर की गई अभद्रता का मामला प्रमुखता से छाया रहा। सदस्यों ने इस घटना पर तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए इसे बेहद अमर्यादित करार दिया।

ये भी पढ़ें:पवन बिष्ट अध्यक्ष एवं सुरेंद्र रौतेला महासचिव बने

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ अविलंब दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा। इसके साथ ही बैठक में ईपीसी मोड के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों में कनिष्ठ एवं अपर सहायक अभियंताओं का सीधा नियंत्रण न होने का विषय भी उठाया गया। सदस्यों ने रोष प्रकट किया कि बिना सीधा नियंत्रण के भी कार्यों में गुणवत्ता की कमी आने पर सारा ठीकरा डिप्लोमा इंजीनियरों पर फोड़ा जाता है, जिससे उनकी सामाजिक छवि धूमिल होती है। संघ ने इस व्यवस्था में सुधार के लिए एक स्पष्ट नीति बनाए जाने की जोरदार मांग की। वहीं, पीएमजीएसवाई काठगोदाम के सदस्यों ने अपने कार्यक्षेत्र को दुर्गम श्रेणी में रखने की मांग रखी। उनका तर्क था कि उनका कार्यक्षेत्र धारी और नैनीताल खंड के अधीन विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले ब्लॉकों में आता है, जिन्हें हाल ही में प्रमुख अभियंता द्वारा दुर्गम घोषित किया गया है, इसलिए काठगोदाम खंड को भी दुर्गम श्रेणी में शामिल किया जाना न्यायसंगत होगा। इस बैठक में प्रांतीय सचिव राजेन्द्र गिरि, मंत्री प्रोन्नत मनोज महतोलिया, महासंघ पदाधिकारी सुरेश डंगवाल, महिला उपाध्यक्ष ममता गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani News Uttarakhand Haldwani Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।