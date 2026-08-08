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गैरसैंण में बने उच्च न्यायालय: उपपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। उपपा ने उच्च न्यायालय को गैरसैंण में बनाने की मांग की है। संयोजक पीसी तिवारी ने कहा कि इसका निर्णय हिमालयी राज्य की मूल अवधारणा के खिलाफ है। गैरसैंण उत्तराखंड आंदोलन का प्रतीक है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में सत्ता केंद्रित करने की आकांक्षा को दर्शाता है।

गैरसैंण में बने उच्च न्यायालय: उपपा

मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। उपपा ने उच्च न्यायालय को गैरसैंण में बनाने की मांग की है। संयोजक पीसी तिवारी ने कहा कि उच्च न्यायालय को पर्वतीय क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र स्थापित करने का निर्णय हिमालयी राज्य की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। राज्य लंबे जनसंघर्षों, आंदोलनों और असंख्य बलिदानों के बाद अस्तित्व में आया है। गैरसैंण केवल एक स्थान नहीं, बल्कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान विकसित हुई उस व्यापक जनभावना का प्रतीक है, जिसमें राज्य की सत्ता और संस्थाओं को पर्वतीय क्षेत्रों के केंद्र में स्थापित करने की आकांक्षा निहित थी।

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