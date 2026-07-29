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महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के खिलाफ नारेबाजी की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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फोटो-महिलाओं का अपमान करने वालों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी : ज्योति

महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के खिलाफ नारेबाजी की

देहरादून, प्रमुख संवाददाता। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश एवं देश में महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों की लगातार उपेक्षा की जा रही है।

प्रदर्शन की गतिविधियाँ

उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में बुधवार को एस्लेहॉल चौक पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। ज्योति रौतेला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा कथित रूप से बलात्कार के आरोपी के समर्थन में दिए गए बयान अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को महिलाओं का अपमान करने से पहले अपने आचरण और विचारों का आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके नेताओं की सोच शुरू से ही महिला विरोधी रही है। कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है। ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश एवं देश में महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। आरोप लगाया कि सरकार जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर दुष्कर्म के आरोपियों का सम्मान करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। उन्हें देश के शिक्षा मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और महिलाओं का अपमान है। उन्होंने राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और बरसात आते ही इनके विकास कार्यों की पोल खुल गई है।

उपस्थित लोग

इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी, पूर्व महानगर अध्यक्ष, लालचंद शर्मा प्रदेश महिला उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल, नजमा खान,चंद्रकला नेगी, पूनम बिष्ट, अनुराधा तिवारी, संगीता गुप्ता,सविता सोनकर, निर्मला,संगीता सकलानी, दीपा चौहान, देवेंद्र, रेखा ढींगरा,सावित्री थापा आदि उपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर

महिला कांग्रेस ने किसके खिलाफ प्रदर्शन किया?
महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के खिलाफ प्रदर्शन किया।

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