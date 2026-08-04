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कांवड़ियों की सेवा सौभाग्य, उनका स्वागत हमारी संस्कृति का प्रतीक : धामी

By Sagar Joshi
हिन्दुस्तान, देहरादून
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत किया और उनकी सेवा को उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतीक बताया। उन्होंने सुरक्षित यात्रा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कांवड़ियों के पैर धोकर उनका अभिनंदन किया। मेला क्षेत्र में पुष्पवर्षा से शिवभक्ति का माहौल बना।

कांवड़ियों की सेवा सौभाग्य, उनका स्वागत हमारी संस्कृति का प्रतीक : धामी

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा और सम्मान उत्तराखंड की संस्कृति एवं आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिवभक्तों की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मंगलवार को हरकी पैड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से हरकी पैड़ी सहित प्रमुख मेला क्षेत्र में पुष्पवर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। पंचक समाप्त होने के बाद मंगलवार को धर्मनगरी में कांवड़ यात्रियों की भीड़ अपने चरम पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेवा शिविर का शुभारंभ कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया।

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इसके बाद वह जगद्गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम पहुंचे और संतों का आशीर्वाद लिया। अलकनंदा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हजारों शिवभक्तों के बीच कांवड़ियों के पैर धोकर उनका अभिनंदन किया, जिस पर श्रद्धालुओं ने 'हर-हर महादेव' के जयघोष लगाए।इस दौरान हरकी पैड़ी, अपर रोड, भीमगोड़ा, ऋषिकुल और अन्य प्रमुख मेला क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई। आसमान से बरसते फूलों के बीच श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे और पूरा मेला क्षेत्र शिवभक्ति के रंग में रंग गया। उधर, बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था पर लगातार निगरानी बनाए रखी। अतिरिक्त पुलिस बल, स्वयंसेवकों और विभिन्न विभागों की टीमें मेला क्षेत्र में तैनात रहीं।

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Sagar Joshi

लेखक के बारे में

Sagar Joshi

शॉर्ट बायो : सागर जोशी, पिछले 13 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ में हरिद्वार ब्यूरो इंचार्ज हैं।


परिचय एवं अनुभव
सागर जोशी हरिद्वार की पत्रकारिकता का जाना पहचाना नाम हैं। 2022 से हरिद्वार इंचार्ज की भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
सागर ने राष्ट्रीय सहारा से वर्ष 2013 में हरिद्वार से करियर शुरू किया। इसके बाद दैनिक जागरण और दो बार अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों में उन्होंने काम किया। हरिद्वार के अलावा रुड़की और देहरादून में भी काम किया। वर्ष 2017 में बतौर रिपोर्टर हिन्दुस्तान में शुरुआत की और कुंभ 2021 में बेहतर कवरेज के बाद हिन्दुस्तान में स्टाफ रिपोर्टर बनने का मौका मिला। 2021 में देहरादून में काम करने के बाद 2022 में हरिद्वार ब्यूरो का इंचार्ज बनाया गया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान से करने के कारण राजनीति की समझ है। प्रदेश के सबसे अधिक अपराध वाले जिला हरिद्वार में काम करने के कारण अपराध में अच्छी पकड़। छह सालों का क्राइम रिपोर्टर का अनुभव।


विजन
खेल, क्राइम, अध्यात्म, राजनीतिक ऐनालिसिस विषयों में सागर की समझ है। इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्टिंग के अलावा नगर निगम, प्रशासन समेत कई एक्सलूसिव स्टोरी पर जोर होना चाहिए। सागर का मानना है कि एक अच्छे रिपोर्टर में केवल खबर लिखने की क्षमता ही नहीं, बल्कि कई मानवीय गुण भी होने चाहिए। रिपोर्टर हमेशा सवाल पूछने वाला और आसपास हो रही घटनाओं के प्रति सजग होना चाहिए। छोटी-सी जानकारी में भी खबर खोजने की क्षमता जरूरी है। सही और भरोसेमंद जानकारी देना पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिना पुष्टि के खबर न लिखना, कई स्रोतों से जानकारी लेना और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। रिपोर्टर को किसी पक्ष, दबाव या निजी विचार से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए। सरल, स्पष्ट और प्रभावी भाषा में लिखने की क्षमता जरूरी है ताकि आम पाठक भी खबर आसानी से समझ सके। लोगों से बात करने, भरोसा जीतने और सही सवाल पूछने की कला रिपोर्टर को बेहतर बनाती है। इंटरव्यू लेने की क्षमता सबसे जरूरी है। खबर समय पर देना अब पत्रकारिता का मूल नियम है। आज के दौर में मोबाइल जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, फोटो-वीडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म की समझ होना भी जरूरी है।


उपलब्धियां
तीन बार हिन्दुस्तान होनहार का अर्वाड मिला। अर्द्धकुंभ 2016, कुंभ 2021 की मीडिया कवरेज के अलावा कई बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की कवरेज। काम के अलावा घूमना और खेलना, खेल में क्रिकेट, शतरंज, तैराकी में महाराथ


विशेषज्ञता
खेल
क्राइम
घोटाले (स्कैम/करप्शन) से जुड़ी रिपोर्टिंग
गहरी पड़ताल करने की क्षमता
दस्तावेज़ पढ़ने और समझने की योग्यता
सरकारी फाइलें, ऑडिट रिपोर्ट, आरटीआई जवाब
गोपनीय स्रोतों को संभालने की क्षमता
डेटा और डिजिटल जांच कौशल।

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