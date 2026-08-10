बच्चों ने सुना सीएम का वर्चुअल संबोधन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद किया है। उन्होंने भविष्य के उत्तराखंड की रूपरेखा में छात्रों की भागीदारी को महत्व दिया। सभी स्कूलों के बच्चों ने सीएम का वर्चुअल संबोधन सुना। छात्र अपने सुझाव 24 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं।
कमल पंत, अल्मोड़ा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को भविष्य के उत्तराखंड की रूपरेखा तैयार करने में युवा छात्रों की भागीदारी के लिए बच्चों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। जिले के सभी स्कूलों में बच्चों ने सीएम के वर्चुअल संबोधन को सुना। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक रवि मेहता ने बताया कि छात्र अपने स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल www.cmvidhyarthimanthan.com पर अपने सुझाव 24 अगस्त तक दर्ज करेंगे।
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