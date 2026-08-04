मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य से लिया आशीर्वाद, सफल कांवड़ यात्रा की कामना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज से आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं कांवड़ यात्रा की सफलता की कामना की। शंकराचार्य ने कांवड़ यात्रा को हिंदू समाज की एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। इस अवसर पर कई मंत्री और भाजपा नेता उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज से कनखल स्थित आश्रम में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि, जनकल्याण और कांवड़ यात्रा के सफल एवं सकुशल संपन्न होने की कामना की। इस अवसर पर शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज ने कहा कि श्रावण मास में कांवड़ पर्व भगवान शिव की आराधना का श्रेष्ठ अवसर है। भगवान सदाशिव अनंत हैं और समस्त सृष्टि के आधार हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से धनवान, निर्धन, विद्वान और सामान्य जन सभी गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव जलप्रिय हैं और जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं।
उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू समाज पर छुआछूत या विभाजन के आरोप लगाते हैं, उनके लिए कांवड़ यात्रा एक जीवंत उदाहरण है। इस यात्रा में सभी श्रद्धालु एक-दूसरे को 'भोले' कहकर संबोधित करते हैं और पूरे मार्ग में शिवभक्त कांवड़ियों का भगवान के स्वरूप में स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांवड़ पर्व हिंदू समाज की एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है तथा अनेकता में एकता ही हिंदू समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, शिव कुमार त्यागी, अभिषेक कौशिक आदि मौजूद रहे।
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