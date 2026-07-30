संत रविदास के विचार आज भी नई दिशा देने वाले: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जात-पात और भेदभाव को खत्म करने का आह्वान किया। धामी ने कहा कि संत रविदास का संदेश समानता, भाईचारे और मानव सेवा का है, जो समाज को नई दिशा देता है।
भगवानपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास ने समानता, भाईचारे, मानव सेवा और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनके विचार और उपदेश आज भी समाज को नई दिशा देने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से जात-पात और भेदभाव जैसी कुरीतियों को समाप्त कर एकजुट होकर समाज के विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। सीएम धामी गुरुवार को भगवानपुर के सीएमडी इंटर कॉलेज चुड़ियाला में संत शिरोमणि रविदास की 650 वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कलश वंदन महा रैली में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने दीप जलाकर संत रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ वंदन कलश यात्रा में भाग लिया।
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