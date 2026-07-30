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संत रविदास के विचार आज भी नई दिशा देने वाले: धामी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवानपुर में संत रविदास की 650वीं जयंती पर कहा कि उन्होंने समानता, भाईचारे और मानव सेवा का संदेश दिया। उन्होंने जात-पात और भेदभाव को खत्म करने का आह्वान किया। सीएम ने महा रैली में भाग लिया और संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित की।

संत रविदास के विचार आज भी नई दिशा देने वाले: धामी

भगवानपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास ने समानता, भाईचारे, मानव सेवा और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनके विचार और उपदेश आज भी समाज को नई दिशा देने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से जात-पात और भेदभाव जैसी कुरीतियों को समाप्त कर एकजुट होकर समाज के विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। सीएम धामी गुरुवार को भगवानपुर के सीएमडी इंटर कॉलेज चुड़ियाला में संत शिरोमणि रविदास की 650 वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कलश वंदन महा रैली में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने दीप जलाकर संत रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

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इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ वंदन कलश यात्रा में भाग लिया।

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