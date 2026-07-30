एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने किया पौधरोपण
फोटो : हल्द्वानी, संवाददाता। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से गुरुवार को बद्रीपुरा स्थित
हल्द्वानी, संवाददाता। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से गुरुवार को बद्रीपुरा स्थित गोल्डी गार्डन में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉ. प्रमोद अग्रवाल 'गोल्डी' के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में उत्तराखंड भाजपा के प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक कौस्तुभानंद जोशी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष मधुकर श्रुतिय, कोषाध्यक्ष मनोज चौहान, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सहसंयोजक किशोर जोशी, जीवन सिंह चिनवाल, पवन अग्रवाल, पंकज, शुभम सहित व्यापारियों ने पौधरोपण कर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान आम, आंवला, नींबू समेत विभिन्न औषधीय पौधे लगाए गए।
प्रदेश संयोजक कौस्तुभानंद जोशी ने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान पूरे उत्तराखंड में श्रद्धा और उत्साह के साथ चलाया जा रहा है।
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