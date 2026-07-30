संयुक्त अभियान चला यूपी और यूके के अधिकारी करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल
उत्तराखंड और यूपी के पुलिस अधिकारियों की बैठक काशीपुर में आयोजित की गई, जिसमें कांवड़ियों की सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने संयुक्त अभियान चलाने पर जोर दिया और भारी वाहनों को रोकने के लिए समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया। यह बैठक कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए की गई।
कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए उत्तराखंड और यूपी के पुलिस अफसरों की बॉर्डर मीटिंग बुधवार को आईजीएल फैक्ट्री काशीपुर के गेस्ट हाउस में आयोजित की गई । बैठक में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए संयुक्त अभियान चलाने पर बल दिया गया। बुधवार को पड़ोसी उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित इंडिया ग्लाइकोल फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में उत्तराखंड और यूपी के पुलिस अफसरों की संयुक्त बैठक आहूत की गई। बैठक में रणनीति बनाई गई कि किस तरह कावड़ियों की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों को रोका जाएगा। उसके लिए एक दूसरे के बीच समन्वय स्थापित कर लगातार अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे।
उत्तराखंड जसपुर काशीपुर और यूपी के बिजनौर ,ठाकुरद्वारा ,भगतपुर की सीमाओं पर ट्रैफिक को रोका जाएगा। बैठक में डिप्टी एसपी आशीष प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार, काशीपुर के डिप्टी एसपी दीपक सिंह, प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र चौधरी, जसपुर के प्रभारी निरीक्षक राजेश पांडे, रहल के डिप्टी एसपी आलोक सिंह और कोतवाल मनोज कुमार आदि मौजूद रहे।
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