पुरकाजी उत्तराखंड बॉर्डर पर डीजे की नाप-तौल, मानक से बड़े डीजे लौटाए जा रहे
उत्तराखंड प्रशासन ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के साथ चलने वाले डीजे पर सख्ती की है। पुरकाजी में प्रशासन डी जे की लंबाई और ऊँचाई की जांच कर रहा है। डीजे की अधिकतम लंबाई 8 फुट और ऊँचाई 10 फुट होनी चाहिए। कई भाषण करने वाले डीजे संचालक मानकों के अनुसार अपने वाहनों को ढालने में लगे हैं।
पुरकाजी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के साथ आने वाले डीजे पर उत्तराखंड प्रशासन की सख्ती जारी है। पुरकाजी स्थित उत्तराखंड-यूपी बॉर्डर पर प्रशासन डीजे की लंबाई और ऊंचाई की जांच कर रहा है। निर्धारित मानक के अनुसार डीजे की लंबाई 8 फुट और ऊंचाई 10 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। थाना प्रभारी डॉ. मानवेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि डीजे के साथ आने वाली प्रत्येक कांवड़ की लंबाई-चौड़ाई की जांच के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है।हाईवे स्थित कॉलोनी में कई दर्जन डीजे खड़े हैं, जहां संचालक प्रशासन के मानकों के अनुरूप अपने डीजे की लंबाई और ऊंचाई में बदलाव करा रहे हैं।
कसाना डीजे, चौधरी, राखी और संगम सहित अनेक डीजे संचालक अपने वाहनों को निर्धारित आकार में ढालने में जुटे हैं।
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