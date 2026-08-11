पिता की वर्दी से मिली प्रेरणा, बेटे ने रचा सफलता का इतिहास

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। लौहनगरी जमालपुर जमालपुर के नयागांव ठाकुरबाड़ी रोड स्थित नप वार्ड नंबर-13 निवासी सेवानिवृत्त सैनिक राजेश कुमार मंडल के पुत्र कुमार सौरभ ने अपनी मेहनत और लगन से माता-पिता के सपनों को साकार किया है। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सीएपीएफ एसी परीक्षा-2025 में सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया 120वीं रैंक प्राप्त की है। अब वह असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर देश की सेवा करेंगे। उनकी सफलता से परिवार, रिश्तेदारों और मोहल्ले में खुशी का माहौल है। बचपन से ही पिता को सेना की वर्दी में देशसेवा करते देखकर कुमार सौरभ के मन में भी फौज में जाने और देश की सेवा करने का सपना था। पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने इस सपने को अपना लक्ष्य बनाया और लगातार मेहनत करते रहे। आखिरकार यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।