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पिता की वर्दी से मिली प्रेरणा, बेटे ने रचा सफलता का इतिहास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर के नयागांव निवासी सेवानिवृत्त सैनिक राजेश कुमार मंडल के पुत्र कुमार सौरभ ने यूपीएससी सीएपीएफ एसी परीक्षा-2025 में ऑल इंडिया 120वीं रैंक प्राप्त की है। उनकी सफलता से परिवार और मोहल्ले में खुशी का माहौल है। उन्होंने निजी क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की थी।

पिता की वर्दी से मिली प्रेरणा, बेटे ने रचा सफलता का इतिहास

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। लौहनगरी जमालपुर जमालपुर के नयागांव ठाकुरबाड़ी रोड स्थित नप वार्ड नंबर-13 निवासी सेवानिवृत्त सैनिक राजेश कुमार मंडल के पुत्र कुमार सौरभ ने अपनी मेहनत और लगन से माता-पिता के सपनों को साकार किया है। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सीएपीएफ एसी परीक्षा-2025 में सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया 120वीं रैंक प्राप्त की है। अब वह असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर देश की सेवा करेंगे। उनकी सफलता से परिवार, रिश्तेदारों और मोहल्ले में खुशी का माहौल है। बचपन से ही पिता को सेना की वर्दी में देशसेवा करते देखकर कुमार सौरभ के मन में भी फौज में जाने और देश की सेवा करने का सपना था। पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने इस सपने को अपना लक्ष्य बनाया और लगातार मेहनत करते रहे। आखिरकार यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।

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शिक्षा और करियर

वैसे कुमार सौरभ की प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय जमालपुर से हुई। इसके बाद उन्होंने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुणे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने निजी क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में कार्य किया। नौकरी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी। इधर, सफलता पर सोमवार को नगर परिषद जमालपुर के वार्ड पार्षद आलोक कुमार ने कुमार सौरभ को सम्मानित कर उनके माता-पिता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कुमार सौरभ ने कौन सी परीक्षा में सफलता हासिल की?
कुमार सौरभ ने यूपीएससी सीएपीएफ एसी परीक्षा-2025 में सफलता हासिल की।
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